Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
|29 Şubat 2020 08:55
|Yazdır
Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne toplanıyor.
Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği artarak devam ediyor.
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.Sınırda jiletli telle barikat kurdular
Geceyi burada geçiren düzensiz göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.
Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.
Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.
Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.Göçmenlere dehşet anları kamerada 'Türkiye güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı
29 Şubat 2020 09:38
|Nazlı Çelik'ten şehitlerin ardından duygulandıran sözler: Biz bize yetersiz
29 Şubat 2020 09:36
|İdlib'de yaralanan uzman çavuştan duygulandıran paylaşım
29 Şubat 2020 09:14
|Manisa'da korkutan deprem!
29 Şubat 2020 08:45
|İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu
29 Şubat 2020 07:17
|Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
29 Şubat 2020 06:31
|İdlip'te intikam fırtınası
29 Şubat 2020 06:16
|İdlip şehidi memleketi Samsun'da göz yaşı içinde karşılandı
29 Şubat 2020 03:23
|İstanbul'da gece hizmet verecek olan vapur seferleri başladı
29 Şubat 2020 03:19
|Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
29 Şubat 2020 00:09