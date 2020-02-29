Manisa'da korkutan deprem!
AFAD, Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
|29 Şubat 2020 08:45
|Yazdır
AFAD, saat 23.47'de meydana gelen depremin 7.06 km olduğunu açıkladı. Manisa'da akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından 07:24'de bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.3 olarak açıklanırken depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı
29 Şubat 2020 09:38
|Nazlı Çelik'ten şehitlerin ardından duygulandıran sözler: Biz bize yetersiz
29 Şubat 2020 09:36
|İdlib'de yaralanan uzman çavuştan duygulandıran paylaşım
29 Şubat 2020 09:14
|Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
29 Şubat 2020 08:55
|İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu
29 Şubat 2020 07:17
|Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
29 Şubat 2020 06:31
|İdlip'te intikam fırtınası
29 Şubat 2020 06:16
|İdlip şehidi memleketi Samsun'da göz yaşı içinde karşılandı
29 Şubat 2020 03:23
|İstanbul'da gece hizmet verecek olan vapur seferleri başladı
29 Şubat 2020 03:19
|Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
29 Şubat 2020 00:09