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Manisa'da korkutan deprem!

AFAD, Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
 29 Şubat 2020 08:45
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Manisa'da korkutan deprem!

AFAD, saat 23.47'de meydana gelen depremin 7.06 km olduğunu açıkladı. Manisa'da akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından 07:24'de bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.3 olarak açıklanırken depremin yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı
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