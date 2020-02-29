Türk doktorlara büyük onur

Hürriyet'ten Rıza Canikligil'in haberine göre: ABD'nin ileri gelen doktorlarının seçilerek üye kabul edildiği Amerika Doktorlar Derneği, iki Türk doktoru daha üyelikle onurlandırdı.

İnsan sağlığının geliştirilmesine öncü ve etkili katkılarıyla zirveye çıkan, Amerika'nın önde gelen bilim insanları arasından seçilerek oluşturulan Amerika Doktorlar Derneği (Association of American Physicians), Chicago Üniversitesi Hastanesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Gökhan M. Mutlu ve Pittsburgh Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Pediatrik Yoğun Bakım Tıbbi Araştırma Direktörü Hülya Bayır'ı üyelikle onurlandırdı.

TÜRK DOKTOR SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Bir milyon doktorun görev yaptığı ABD'de 1885 yılında kurulan yaklaşık 1700 üyeli Amerika Doktorlar Derneği'ne önceki yıllarda kabul edilen Türk doktorlar arasında Chicago kentindeki Nortwestern Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Anabilim Başkanı olan Dr. Serdar Bulun, Cleveland Kliniği'nde göğüs hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı, aynı zamanda Lerner Araştırma Enstitüsünde Patobiyoloji Departmanı Başkanı olan Dr. Serpil Erzurum ve Vanderbilt Üniversitesi Poliklinik Diyaliz Ünitesi'nin Tıbbi Direktörü olan Nefroloji uzmanı Dr. Talat Alp İkizler bulunuyor.