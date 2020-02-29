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Denizli'den Edirne'ye otobüs fiyatı 20-30 TL arttı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından sığınmacılar, Denizli Otogarı'nda da yoğunluk oluşturdu. Yetkililer, otobüs bileti fiyatlarının 20-30 TL arttığını belirtti.
 29 Şubat 2020 09:32
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Denizli'den Edirne'ye otobüs fiyatı 20-30 TL arttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde sığınmacıların gündüz saatlerinde başlayan Edirne'ye gidiş yoğunluğu, gece saatlerinde de devam etti. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan sığınmacılar Yunanistan'a oradan da diğer Avrupa ülkelerine gitme hayali ile Edirne'ye doğru yola çıktı. Edirne için otobüslerde yer bulamayan sığınmacılar İstanbul, başta olmak üzere Tekirdağ otobüslerine bilet aldılar.

'Biletleri genelde İstanbul ve Edirne'ye verdik'

Otobüs bileti satış görevlisi Ayşegül İmamoğlu Avrupa'ya gidecek olan sığınmacıların çok fazla geldiğini ve otobüs seferlerinin yetersiz kaldığını belirtti.

İmamoğlu,

"Çok yoğun Denizli Otogarı olarak, sabahtan ve öğle saatlerinden başladı bu yoğunluk akşam 6-7 hatta hala daha devam ediyor. Otobüs bilet satış sistemlerimiz yavaşladı. Çok fazla Afgan, Suriye ve İran yolcusu karşıladık. Biletleri genelde İstanbul ve Edirne'ye verdik. Göçmenler İstanbul ve Edirne kapılarına çıkmayı düşündüklerini beyan ettiler. Şu anda satışlarımız normalden biraz daha yüksek oldu bugün, hatta bayağı bir yüksek oldu. Buradan ek seferler kaldırdık 2-3 tane otobüs kalktı. Gerek Edirne'ye, gerekse İstanbul'a olacak şekilde"

ifadeleri ile anlattı.

'Edirne'ye yoğun bir ilgi var'

Başka bir otobüs bileti satış görevlisi Yaşar Gökgöz ise durumu şöyle ifade etti:

"Şuanda yoğun bir ilgi var özellikle Edirne hattına olarak genel mülteci halk olarak bahsedeyim Suriyeli, Afganistan ve İran vatandaşları şu anda Edirne'ye akın ediyor. Şu anda Denizli otogarından 20-25 dakikaya bir Edirne'ye araç çıkıyor. Bilet fiyatlarında bir değişiklik var 20 - 30 TL fazlalaşma durumu var, ek seferlerden kaynaklı olarak. Yoğun bir ilgi var şuanda biz yetiştiremiyoruz araba olarak."
Memurlar.Net
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