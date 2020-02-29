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Nazlı Çelik'ten şehitlerin ardından duygulandıran sözler: Biz bize yeteriz

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen 33 askerimizin ardından yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı.
 29 Şubat 2020 09:36
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Nazlı Çelik'ten şehitlerin ardından duygulandıran sözler: Biz bize yeteriz

Suriye'nin İdlib kentinde hain hava saldırısında 33 askerimizi şehit vermenin derin üzüntüsünü ülkece yaşarken Nazlı Çelik, haber bültenine birleştirici, duygu dolu bir konuşma ile başladı.

Türkiye'nin bir kez daha sırtından hançerlendiğini ifade eden Nazlı Çelik, Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını söyledi.

İşte Nazlı Çelik'in konuşmasından o sözler:

"Yastayız. Tüm Türkiye, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz. Soğukkanlı, sakin kalmaya çalışıyoruz ama acımız kadar büyük öfkemiz. Çünkü sırtımızdan hançerlendik bir kez daha. Arkadan vurulduk.''

''Askerlerimizi kurban verdik çünkü kalleşlik yaptılar. Barışı korumak için Suriyeli sivilleri ölümden kurtarmak için göndermiştik oğullarımızı. Mehmetlerimizi...''

''Rusya ile bir anlaşma yapılmış sınır çizilmişti. O sınır içinde görevdeydiler. Çatışmada değil, kalleş pusuya düştüler. Şehit oldular. Ve yine biz bizeyiz. O hep söylenen slogan var ya; Türk'ün Türk'ten başka dostu yok diye.''

''İşte yine o söz var dilimizde. Çünkü yine biz, sadece bizimleyiz. Kimsemiz yok başka. Sadece ve sadece bizimleyiz. Ben biliyorum; siz de bilin. İnanın ve hiç unutmayın; sadece biz bize olsak bile, biz bize yeteriz."
Memurlar.Net
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