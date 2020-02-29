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Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede görev yapan personele 6 ay süreyle 693 lira 50 kuruş tazminat ödenecek. Deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücretinin 2 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenecek
 29 Şubat 2020 09:42
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Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede görev yapan personele 6 ay süreyle 693 lira 50 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.

24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem afeti nedeniyle bazı yerlerde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu deprem nedeniyle Elazığ'ın merkez ve Sivrice ilçeleri ile Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde (bağlı yerleşim birimleri dahil) sürekli görevle fiilen çalışan, Devlet Memurlar Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, kanun hükmünde kararname (KHK) ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele 24 Ocak'tan itibaren 6 ay süreyle 693 lira 50 kuruş tazminat ödenecek.

- Geçici görevle gidenler de faydalanabilecek

Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla anılan ilçelerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.

Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.

Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

- Fazla çalışma da karşılıksız bırakılmadı

Ayrıca söz konusu yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 24 Ocak'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, AFAD ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un ilgili maddesi çerçevesinde ve ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan karşılanacak.
Anadolu Ajansı
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