Emre Belözoğlu: Maçlar ertelensin

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belöoğlu, maçların ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçından sonra bugünkü Antalyaspor karşılaşmasında da oynayamayacak olan Belözoğlu, buna rağmen takımla birlikte deplasmana gitti.

Takımın ve kendi durumuyla ilgili değerlendirmeler yapan Belözoğlu, Fanatik gazetesinin haberine göre, İdlib'te şehit düşen askerlerimize rahmet diledi ve şunları söyledi:

"Hiç neşemiz yok. Benim gönlümden geçen maçların ertelenmesi ama bu kararı vermek benim elimde değil."