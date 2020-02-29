Emre Belözoğlu: Maçlar ertelensin
Spor Toto Süper Lig'de bugün Antalyaspor ile deplasmanda karşılacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, İdlib saldırısı nedeniyle maçların ertelenmesini istedi.
|29 Şubat 2020 09:42
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Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belöoğlu, maçların ertelenmesi gerektiğini söyledi.
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçından sonra bugünkü Antalyaspor karşılaşmasında da oynayamayacak olan Belözoğlu, buna rağmen takımla birlikte deplasmana gitti.
Takımın ve kendi durumuyla ilgili değerlendirmeler yapan Belözoğlu, Fanatik gazetesinin haberine göre, İdlib'te şehit düşen askerlerimize rahmet diledi ve şunları söyledi:
"Hiç neşemiz yok. Benim gönlümden geçen maçların ertelenmesi ama bu kararı vermek benim elimde değil."
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