İzmir'de 'Aylan bebek' operasyonunda 26 tutuklama
|29 Şubat 2020 09:46
|Yazdır
İzmir merkezli 12 ilde, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik "Aylan bebek" ismi verilen operasyonda yakalanan 60 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 52 zanlıdan 2'si savcılıktan salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 26'sı cezaevine gönderildi, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir merkezli 12 ilde, 25 Şubat'ta Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 104 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki iki kişi öldü
29 Şubat 2020 10:48
|Yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı
29 Şubat 2020 10:47
|Burak Yılmaz: Devletimiz bizden ne isterse yapmaya hazırız
29 Şubat 2020 10:38
|166 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
29 Şubat 2020 05:42
|Liseli genç kız bıçağı kendi karnına sapladı
28 Şubat 2020 17:48
|Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu
28 Şubat 2020 17:41
|9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı
28 Şubat 2020 17:00
|İş adamının otomobilinde bomba bulundu
28 Şubat 2020 14:34
|Kültür sanat etkinlikleri İdlib'teki saldırı nedeniyle iptal edildi
28 Şubat 2020 12:36
|Dolandırıcıların notları şaşırttı
28 Şubat 2020 12:20