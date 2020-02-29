Belediyelere, sürgün yetkisi veren yönetmelik maddesi yürürlükten kaldırıldı

Bilindiği üzere, 03 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği"ne göre statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyonda çalışan personel ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere her görevdeki kamu personeline de ilgili yönetmelik hükümlerine göre kurumlar arası geçici görevlendirme yapılabilmekteydi.

Ancak, Cumhurbaşkanlığı tarafından 29 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yapılan düzenleme sonucunda

Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlara mezkür yönetmelik hükümlerine göre geçici görevlendirme yapılamayacaktır. Ayrıca, bu düzenlemeden evvel yapılmış olanlarda en geç 1 (bir) ay içerisinde sonlandırılacaktır.

Ayrıca, kadro veya pozisyon emrine yapılacak kurumlar arası geçici görevlendirmelere de bir sınırlandırma getirilmiştir. Buna göre; başka bir kadro/pozisyon emrine görevlendirme yapılabilmesi için görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması şart koşulmuştur. Ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre sözleşmeli personel ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli de görevlendirebilecektir.

İŞTE YAPILAN DÜZENLEME