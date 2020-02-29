Motorin ve benzine ÖTV ile zam yapıldı
|29 Şubat 2020 10:13
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Motorin ve benzin fiyatlarına bugünden itibaren vergi artışı kaynaklı 18 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, motorin ve benzin türlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) litre başına 15 kuruş artırıldı. Bu artış pompa fiyatlarına 18 kuruş olarak yansıtıldı.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,12 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,23 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,32 liraya çıkacak.
Ankara'da ortalama 6,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,73 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,46 liradan 6,64 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,74 liraya yükselecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ÖTV tutarları litre başına, motorinde 2,0559 lira, benzinde 2,5265 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarlar, karar öncesinde litre başına motorinde 1,9005 lira, benzinde 2,3765 lira olarak uygulanıyordu.
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