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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alçak saldırıyla ilgili diplomatik temasları devam ediyor. Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin yanı sıra Almanya şansölyesi Angela Merkel ile de telefonda görüştü. İşte Erdoğan'ın İdlib ile ilgili kritik temasları
 29 Şubat 2020 10:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir. İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

ALMANYA

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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