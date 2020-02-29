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Halen görevde diplomatlar ile 121 kişiye FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dışişleri Bakanlığında 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarında usülsüzlük yaptıkları tespit edilen FETÖ üyesi 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
 29 Şubat 2020 10:18
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Halen görevde diplomatlar ile 121 kişiye FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında katip ve konsolosluk görevlilerinin de bulunduğu 44 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik operasyon da 44 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dışişleri Bakanlığında 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarında usülsüzlük yaptıkları tespit edilen FETÖ üyesi 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

33 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında katip ve konsolosluk görevlilerinin de bulunduğu 44 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin Rusya, Cibuti, Belçika, Pakistan, Japonya, Somali ve Tanzanya'daki temsilciliklerde görevli oldukları öğrenildi.

Diğer taraftan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel üniversite yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 66 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 56 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Sabah
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