1037 vergi müfettişinin kararnamesi çıktı
29 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede 1037 vergi müfettişinin atama kararnameleri yer aldı
|29 Şubat 2020 10:33
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29 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede 1037 vergi müfettişinin atama kararnameleri yer aldı. Kararnameleri görmek için tıklayınız.
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