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Yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı
İstanbul'da Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı. Bir yolcu yaralandı.
|29 Şubat 2020 10:47
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Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüste akılalmaz bir kaza yaşandı. Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı.
Kapağın metrobüsün arka bölümünden zemini delerek içeri girmesi nedeniyle araçtaki Türkmenistan uyruklu Timur Babakulliyev (31) hafif yaralandı.
Yaralı yolcu, kaldırıldığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Metrobüs hattında kısa süreli aksayan seferler, hasar oluşan aracın çekilmesiyle normale döndü.
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