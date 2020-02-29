Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Afyonkarahisar'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki iki kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, elektrik direği ve bahçe duvarına çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti
|29 Şubat 2020 10:48
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, elektrik direği ve bahçe duvarına çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Halil İbrahim Ormantepe (41) idaresindeki 03 HC 579 plakalı otomobil, Güneysaray Mahallesi Bayat Caddesi'ne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce elektrik direğine ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı.
Otomobildeki Oğuzhan Duran (18) hayatını kaybederken, sürücü Ormantepe ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim Ormantepe de kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sokakta dehşet 20 dakika sürdü
29 Şubat 2020 11:13
|Yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı
29 Şubat 2020 10:47
|Burak Yılmaz: Devletimiz bizden ne isterse yapmaya hazırız
29 Şubat 2020 10:38
|İzmir'de 'Aylan bebek' operasyonunda 26 tutuklama
29 Şubat 2020 09:46
|166 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
29 Şubat 2020 05:42
|Liseli genç kız bıçağı kendi karnına sapladı
28 Şubat 2020 17:48
|Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu
28 Şubat 2020 17:41
|9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı
28 Şubat 2020 17:00
|İş adamının otomobilinde bomba bulundu
28 Şubat 2020 14:34
|Kültür sanat etkinlikleri İdlib'teki saldırı nedeniyle iptal edildi
28 Şubat 2020 12:36