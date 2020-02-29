1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yayalara öncelik tanımayan 107 bin sürücüye ceza verildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Ocak 2019-24 Şubat 2020'de 107 bin 159 araç sürücüsüne yaya geçitlerindeki ihlalleri sebebiyle ceza kesildi. 14 bin 317 yayaya da kurallara uymadıkları için işlem yapıldı. Bu yayalar kırmızı ışıkta geçtiler, geçmemesi gereken yerlerden geçtiler
 29 Şubat 2020 11:06
Yazdır
'Yayalara öncelik tanımayan 107 bin sürücüye ceza verildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Ocak 2019-24 Şubat 2020'de yaya geçitlerinde ihlal yapan 107 bin 159 araç sürücüsü ile kırmızı ışıkta ya da geçmemesi gereken yerlerden geçen 14 bin 317 yaya hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, trafikte yaya önceliği konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trafikte yaya önceliğine ilişkin atılan adımların, "devrim" niteliğinde olduğunu belirten Soylu, "2019'u 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan etmiştik. Bu yıl, 'Yaya Öncelikli Trafik Haftası' ilan edeceğiz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar." dedi.

Uygulamada çok iyi bir noktaya gelindiğine değinen Soylu, uygulamayla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla kampanya yürüttüklerini söyledi.

- Yaya ölümlerinde yüzde 24,4 azalma

Soylu, 81 ildeki 28 bin 446'sı yaya geçidi, 14 bin 807'i okul geçidi olmak üzere toplam 43 bin 253 geçidinden 24 bin 881'ine belediyeler, kaymakamlıklar, valiliklerle beraber "Önce Yaya" görselleri koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yine 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz', 'Yaya Geçidi Nöbeti' gibi kampanyalarımız oldu. 1 Ocak 2019-24 Şubat 2020'da 107 bin 159 araç sürücüsüne yaya geçitlerinde ihlal yaptıkları sebebiyle ceza kesildi. 14 bin 317 yayaya da kurallara uymadıkları için işlem yapıldı. Bu yayalar kırmızı ışıkta geçtiler, geçmemesi gereken yerlerden geçtiler. 2018'e göre 2019'da yaya ölümlerinde yüzde 24,4 azalış meydana geldi."

- "Çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmekle de mükellefiz"

Soylu, polislerin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmesi ve evlilik yıl dönümlerinde mazeret izni kullanabilmeleriyle ilgili düzenlemeyi hayata geçirdiklerini, polisin sosyal şartlarının düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vatandaşa hizmetin ve memnuniyetin artırılabilmesi için kendi çalışanlarının çalışma koşullarını da iyileştirmekle mükellef olduklarını belirten Soylu, polis teşkilatının yaşanan süreçte çok zor dönemlerden geçtiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Çok zor dönemlerden geçtik polis sayımızın çok az olduğu dönemlerden geçtik, arkadaşlarımız 12/12 çalıştılar. Hatta 36/12 çalıştır. 36 saat çalıştı ama 12 saat dinlendiler, 24 saat çalıştılar ama 12 saat dinlendiler. Çok zor dönemlerden çok yıpratıcı dönemlerden geçtiler ama biz şunu görüyoruz, vatandaşımıza en çok verimli olabileceğimiz ve hizmeti en üst seviyede taşıyabileceğimiz çalışma saati 8/24'tür. Bunun sonuçları açısından da biz tatmin oluyoruz. Onun için burada özellikle 8/24'ü önemsiyoruz ve mümkün olduğunca bunun sağlanmasını istiyoruz."

- "Evlilik yıl dönümünde mazeret izni"

Sürekli suçla mücadele eden emniyet mensuplarının da bir özel hayata sahip olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Amirlerine talimat verdik, bundan sonra polislerimiz evlilik yıl dönümünde 1 günlük mazeret izni kullanacaklar. Onun dışında sosyal aktivitelerden tutun mesleki becerilerinin artırılmasına kadar, personele ve ailelerine yönelik birçok çalışmamız söz konusu. Onların hepsini hayata geçireceğiz. Bu konuda bir eylem planımız var günlerce çalışıldı, bu mesleğin duayenleri, tecrübelileriyle bir araya geldik. Neler yapmamız lazım, ek görevlere gitmek konusundaki kriterleri, kıstasları, hepsini ortaya koymaya çalıştık. İnşallah daha verimli olacağını düşünüyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da su kesintisi
29 Şubat 2020 11:41		 Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı
29 Şubat 2020 11:15
1037 vergi müfettişinin kararnamesi çıktı
29 Şubat 2020 10:33		 Belediyelere, sürgün yetkisi veren yönetmelik maddesi yürürlükten kaldırıldı
29 Şubat 2020 09:47
Daire alırken tapuda dikkat edilmesi gereken ibare
29 Şubat 2020 09:02		 İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
29 Şubat 2020 08:54
Bürokrasiye koronavirüs uyarısı
29 Şubat 2020 08:11		 Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
28 Şubat 2020 20:26
Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları
28 Şubat 2020 20:07		 RTÜK'ten baş sağlığı ve kınama mesajı
28 Şubat 2020 19:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:38 - Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş12:33 - Yunan sınırındaki müdahalede yaralanan göçmenler hastaneye kaldırıldı12:32 - Geri kazanım katılım payı ödemeleri 30 Mart'a uzatıldı12:30 - KDK'den engelli oğlu havuza alınmayan annenin mücadelesine destek12:23 - Erdoğan: Kapıları açtık, kapatmayacağız12:07 - Malatya'da depremzedeler konteynerlere yerleşiyor11:50 - Erdoğan'dan Suriye'deki saldırılar için ilk açıklama11:42 - Çocukların topa kafayla vurma yasağına doktor desteği11:41 - İstanbul'da su kesintisi11:39 - Mülteciler ile taksiciler arasında kavga çıktı
11:36 - Rusya: Tansiyonu düşürmek için Türkiye ile anlaştık11:35 - Virüsün global etkisi: 5 milyon şirket riskte, 1 trilyon doları aşkın hasar11:34 - Yargıtay kadın cinayetindeki 'haksız tahrik' indirimini kabul etmedi11:33 - Üniversite öğrencileri nefesten kan şekerini ölçmek amacıyla cihaz tasarladı11:31 - Adana'da park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu11:15 - Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı11:13 - Sokakta dehşet 20 dakika sürdü11:11 - Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin aldığı korona virüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada
Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat
'Şu an Rusya'ya Boğazları kapatamayız'
Belediyelere, sürgün yetkisi veren yönetmelik maddesi yürürlükten kaldırıldı
Erdoğan'dan Suriye'deki saldırılar için ilk açıklama
Motorin ve benzine ÖTV ile zam yapıldı
Avrupa'nın korktuğu başına geldi
29 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Rusya: Tansiyonu düşürmek için Türkiye ile anlaştık
Sınırda jiletli telle barikat kurdular
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zalgiris kaunas 1
müslümanları engelleme yolları 3
Anasından doğduğuna pişman etmek 1
tarhana çorbası 1
ne kaybı yahu kayıp falan yok 1
sadık çiftpınar 2
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 7
28.02.2020 Valencia vs fenerbahce maci 7
28.02.2020 alanyaspor vs beşiktaş maçı 4
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam