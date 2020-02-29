Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı
|29 Şubat 2020 11:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esed rejiminin saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'den gelen acı haberler yüreğimizi yaktı." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Rabb'im ülkemizi korusun. Milletçe başımız sağ olsun."
İdlib'ten gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 29, 2020
Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Rabbim ülkemizi korusun! Milletçe başımız sağolsun! pic.twitter.com/TO923NOdwT
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