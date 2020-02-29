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Adana'da park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu
|29 Şubat 2020 11:31
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Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu.
Türkeli Mahallesi Bey Sokak'ta kamyonetin altında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden Cengiz Batmanlı (35) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıkan kişinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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