Rusya: Tansiyonu düşürmek için Türkiye ile anlaştık
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da yapılan görüşmelerde Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
|29 Şubat 2020 11:36
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da yapılan görüşmelerde Suriye'de tansiyonun düşürülmesi için Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmede Türkiye ve Rusya'nın sahada tansiyonu düşürmek konusunda anlaştığı belirtildi.
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