İstanbul'da su kesintisi
İsale hattındaki çalışma nedeniyle Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde 4 Mart'tan itibaren 24 saat su kesintisi yapılacak
|29 Şubat 2020 11:41
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İsale hattındaki çalışma nedeniyle Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde 4 Mart'tan itibaren 24 saat su kesintisi yapılacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İkitelli Fatih Sultan Mehmet-Mahmutbey ana isale hattında zorunlu deplase çalışması gerçekleşecek.
Bu nedenle 4 Mart Çarşamba günü saat 10.00 ile 5 Mart Perşembe günü saat 10.00 arasında, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ne su verilemeyecek.
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