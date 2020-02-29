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Geri kazanım katılım payı ödemeleri 30 Mart'a uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı
 29 Şubat 2020 12:32
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Geri kazanım katılım payı ödemeleri 30 Mart'a uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 2 Mart 2020 sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken, bu yıl başından itibaren de lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması devreye alınmıştı. Bu çerçevede poşet için adet başına 18 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı, lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira, yağlarda kilogram başına 10-50 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına 20-30 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1 kuruş, ambalajlarda (plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlar) litresine göre 1-10 kuruş olarak belirlenmişti. Bu ürünleri ithal edenler ile piyasaya sürenlerin ilk defa beyanname vererek, bu payı 30 Mart'a kadar ödemeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı
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