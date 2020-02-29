İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da yaralı askerleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti
|29 Şubat 2020 14:25
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.
Soylu, Şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenaze törenin ardından Vali Rahmi Doğan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'le Hatay Devlet Hastanesine gitti.
İdlib'deki saldırıda yaralananları ziyaret eden Soylu, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
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