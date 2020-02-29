Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz, oğluyla en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek, "Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış' dedim." ifadesini kullandı.

Şehit Korkmaz'ın, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesi, taziyeleri kabul ediyor.

İlçede seracılık yapan baba Salih Korkmaz, AA muhabirine, üzüntülü ancak gururlu olduğunu söyledi.

Askerlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu devlet bizim. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Şehitlik mertebesini iyi biliyoruz. Peygamberimizin komşusu olacak. Bu inançla yaşıyoruz. Oğlumla en son 15 gün önce görüşmüştüm. O zaman belliydi şehit olacağı. 15 gün boyunca hep gezdi. Yıllardır gezmediği kadar gezdi. Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış.' dedim. Şehitlik yüzüne vurmuştu. Tabutuna da baktım zaten, yüzünde aynı nur vardı."

Şehit Korkmaz'ın naaşı, Turunçova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.