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Erdoğan'dan kendisini aramayan Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de 33 askerin şehit edilmesinin ardından kendisini aramayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor, sen de bizi arayacaksın, biz de sana her şeyi veririz." diyerek eleştirdi
 29 Şubat 2020 13:03
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Erdoğan'dan kendisini aramayan Kılıçdaroğlu'na tepki

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerle ilgili CHP'den gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi.

Saldırı sonrası kendisini arayan parti lideriyle görüşen Erdoğan, CHP liderinin kendisini aramadığı için eleştirmesine tepki gösterdi.

"O arama lütfunda bulunmadı, neymiş ben onu arayacakmışım"

Dolmabahçe Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"İnanın bütün bunlar olurken tabi dün gün boyu sürekli liderlerle görüşmelerimiz oldu; ana muhalefetin başı hariç. O arama lütfunda bulunmadı, neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor, sen de bizi arayacaksın, biz de sana her şeyi veririz. Milletimiz kendi zihninde bu meseleyi çözdüğü için mücadeleye kayıtsız şartsız destek veriyoruz. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

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Memurlar.Net
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