Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
|29 Şubat 2020 13:06
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.
Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKKlı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mAryZu0CICT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020
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