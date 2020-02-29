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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
 29 Şubat 2020 13:06
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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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