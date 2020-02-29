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Bursa'da silahla vurularak taksiden atılan kadın ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahla vurularak taksiden atılan kadın ağır yaralandı
 29 Şubat 2020 13:18
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Bursa'da silahla vurularak taksiden atılan kadın ağır yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahla vurularak taksiden atılan kadın ağır yaralandı.

Çalı Mahallesi Çalı kavşağında bir kadının ticari taksiden atıldığını gören çevredeki iş yeri sahipleri, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, göğsünden silahla vurulduğu belirlenen kadının Elif A. (25) olduğunu tespit etti.

112 Acil Servis ekibince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin kadını taksiden atan kişiyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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