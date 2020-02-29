Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki koronavirüs tedbirleri sürüyor
|29 Şubat 2020 13:19
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde, Türk vatandaşlarının gözetim altında tutulmasına devam ediliyor.
Türkiye'ye İran'dan gelmek isteyen vatandaşların sağlık kontrollerinden geçirildiği sınır kapısındaki sahra hastanesine, sabahın erken saatlerinden itibaren ambulansların giriş ve çıkış yaptıkları gözlendi.
Sahra hastanesinde kontrol altında tutulan kişilerin sağlık kontrolleri devam ederken, bir yandan da Türkiye'de bulunan İranlı turistler sınır kapısından geçerek ülkelerine dönüyor.
Otobüslerle sınır kapısına gelen yaklaşık 50 kişilik İranlı turist kafilesi, gümrük işlemleri için sınır kapısına giriş yaptı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kafilenin, kontrollerin ardından İran'a geçmek üzere içeriye girişleri sağlandı.
İranlı turistler ülkelerine dönmek için sınır kapısından girmeden önce plastik eldiven ve maske taktı.
İran'a geçmek için valizleriyle sınır kapısına gelen bazı İranlı turistler ise gümrük kapısında bulunan Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.
Öte yandan, sınır kapısındaki görevliler de kontrolleri eldiven ve maske takarak yapmayı sürdürüyor. İran plakalı tırların da sınır kapısından geçmesine izin verildiği gözlendi.
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