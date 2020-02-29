Milli sporcu şehitlere saygısı ekranlara yansıdı
|29 Şubat 2020 13:23
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Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk etabın ilk yarışında, PATA Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.
Sezonu galibiyetle açtı
Yarışa 4. sıradan başlayan milli motosikletçi, 22 tur sonunda bitiş çizgisini rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonu galibiyetle açtı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Alex Lowes 0.007 saniye farkla ikinci, Aruba.it ekibinden bir diğer Büyük Britanyalı Scott Redding ise 0.041 saniye geride üçüncü oldu.
Şampanyaların patlatılmasını beklemedi
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP'sini, Toprak Razgatlıoğlu kazanırken podyumdaki kutlamaya katılmayan milli motosikletçi, birinciliğini İdlib'de şehit düşen askerlerimize adadı. Milli sporcu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şampanyaların patlatılmasını beklemedi.
Sürücüler klasmanı
1. Toprak Razgatlıoğlu: 25
2. Alex Lowes: 20
3. Scott Redding: 16
4. Michael van der Mark: 13
5. Leon Haslam: 11
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