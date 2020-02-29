Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
|29 Şubat 2020 14:01
|Yazdır
Erzurum, Ağrı ile Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için kentin işlek yollarında hazır bekletiliyor.
- Ağrı
Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı özellikle çevre yolu ve ana caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı.
Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar da yol ve kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlardan Seyfettin Aslan, bu yıl kış mevsiminin çok sert ve zorlu geçtiğini belirtti.
- Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ağaçlar ile bitkilerin karla kaplandığı ilçede güzel manzaralar da oluştu.
Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kar küreme çalışması başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Milli sporcu şehitlere saygısı ekranlara yansıdı
29 Şubat 2020 13:23
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
29 Şubat 2020 13:08
|Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş
29 Şubat 2020 12:38
|Malatya'da depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
29 Şubat 2020 12:07
|Çocukların topa kafayla vurma yasağına doktor desteği
29 Şubat 2020 11:42
|Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına ve çığ uyarısı
29 Şubat 2020 09:38
|Nazlı Çelik'ten şehitlerin ardından duygulandıran sözler: Biz bize yeteriz
29 Şubat 2020 09:36
|İdlib'de yaralanan uzman çavuştan duygulandıran paylaşım
29 Şubat 2020 09:14
|Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor
29 Şubat 2020 08:55
|Manisa'da korkutan deprem!
29 Şubat 2020 08:45