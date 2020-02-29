Gaziantep Valisi Gül'den Suriyelilerle ilgili sağduyu çağrısı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriyelilere yönelik provokasyonlara ilişkin, sağduyulu olunmasını isteyerek, "Bize düşen cephede canını veren askerimizin, devletimizin yanında olmak. Bunu da birliğimizi, bütünlüğümüzü muhafaza ederek, safları sıklaştırarak yapacağız." dedi.

Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Valilikte, ülkede ve kentte yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere gazetecilerle bir araya geldi.

Suriyelilerle ilgili son zamanlarda sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlara dikkati çeken Gül, gazetecilerin araştırmacı ve duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Yapılan haberlerin kente ve ülkeye zarar verebileceğinin hesaplanması gerektiğini belirten Gül, şöyle devam etti:

"Gaziantep'te aracın önüne atlayan Suriyeli gencin haberi ulusal basına taşınarak, Suriyelilerin para için lüks araçların önüne atladığı algısı yaratılmaya çalışıldı. Bu gencin görüntüsü 750 bin civarında tıklanmış. Bu şehri güvensiz göstermek gibi bir hakkımız yok. Suriyelilerin suç işleme oranı düşük. 100 Türk vatandaşından 7'si suç işliyorsa 100 Suriyeliden 1'i suç işliyor. Suriyeliler de Türkler de suç işlediğinde yaptırım uygulanıyor. Çocuklar haberlerden fazlasıyla etkileniyor. Dün, 13, 15, 17 yaşlarındaki bir grup Türk çocuk, 2 Suriyeliyi bıçakladı, dükkanlarına taş atıldı. Bu şehrin asayişini muhafaza edebilmemiz için sağduyulu olmamız lazım. İdlib'de mücadelemiz başka, Suriyelinin burada olması başka."

- Sosyal medyada provokasyon yapan 24 kişi gözaltına alındı

Gül, sosyal medya üzerinden 40 kişinin provokasyon yaptığını tespit ettiklerini, bunlardan 24'ünün gözaltına alındığını söyledi.

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonları da değerlendiren Gül, "Bize düşen cephede canını veren askerimizin, devletimizin yanında olmak. Bunu da birliğimizi, bütünlüğümüzü muhafaza ederek, safları sıklaştırarak yapacağız. Toplumun moral, motivasyona ihtiyacı var. Demoralize olduğumuzda, psikolojik üstünlüğü kaybettiğimizde cephede mücadele eden askere en büyük zararı veririz. Türkiye'nin ahlaki duruşu, haklı mücadelesi var. Bunun altını doldurmak için daha çok zenginleşmemiz, büyümemiz lazım." diye konuştu.

- "Kimsenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok"

Fatma Şahin de Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde 6 bin 317 şehit verdiğini belirtti.

Şahin, 100 yıl önceki mücadelenin yeniden yaşandığını ifade ederek, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mardin başta olmak üzere sınır güvenliği için çalışma başlatıldığını söyledi.

Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Vicdanını, insafını, insanlığını kaybedenlere karşı büyük bir duruş gösterdik. Biz büyük bir milletiz. Kimsenin toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Tam tersi Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini korumak için uğraşıyoruz. Uluslararası hukukun verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Haklı olduğumuz davayı zaferle sonuçlandırmamız gerekiyor. Algılar dünyasındayız. Bir fotoğraf, bir mesajla çok farklı algılar oluşturuluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Ecdat nasıl zaferle çıkıyorsa biz de çıkacağız. Hepimizin işlerini çok iyi yapması lazım. Vatan, millet, bayrak, ezan aşkı bizim en büyük gücümüz."

Ülkeyi ve kenti "tek yürek, tek ses" yapabilmek için basın mensuplarına ihtiyaçları olduğunu ifade eden Şahin, herkese elinden gelen desteği verme çağrısında bulundu.