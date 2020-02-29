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'Daha cenazeler defnedilmeden bu nasıl kahkahadır?'

Genel Başkan Kılıçdaroğlu:"Bugün Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden yaralamış durumda. Bir ülke böyle yönetilemez. Cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır? Daha cenazeler defnedilmeden, daha acılar, yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır?
 29 Şubat 2020 14:55
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'Daha cenazeler defnedilmeden bu nasıl kahkahadır?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib'de şehit olan askerlerin cenazeleri toprağa verilmeden yaptığı konuşmanın kendisini derinden yaraladığını belirterek, "Bir ülke böyle yönetilemez. Cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır? Daha cenazeler defnedilmeden, daha acılar, yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır?" dedi.

Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen CHP TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde açıklamalarda bulundu.

Şehitlerin geldiği bu ortamda herkesin duyarlılığını koruması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, çok üzgün olduğunu, şehitlerin haberini aldığı andan itibaren neler yapılabileceğini oturup konuştuklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi. Ama bugün Erdoğan'ın yaptığı konuşma beni derinden yaralamış durumda. Bir ülke böyle yönetilemez. Cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır? Daha cenazeler defnedilmeden, daha acılar, yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır? Nasıl kabul edeceğiz bunları? Neyin nesidir, hangi amaçla yapıyorlar bunları? Derdi benim. Arkadaş, benden ne istiyorsun sen? Yüreği yanık bir insanım."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehitlerin bulunduğu ortamda memlekete başsağlığı dilenmesi gerektiğine işaret ederek, "Acı günde bari hiç değilse kavga etmeyelim, yaralarımızı saralım. Oturup düşünelim, beraber düşünelim. 'Türkiye'yi bu acıdan, dertten nasıl kurtabiliriz' diye düşünelim. Bunların hiç birisi yok, beni üzen bu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözlerini de anımsatan Kılıçdaroğlu, "Buradan bütün milletime söz veriyorum; Millet İttikafı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorum." diye konuştu.

- "Bu Meclis niye var?"

Kemal Kılıçdaroğlu, Türk askerinin niçin Suriye'de bulunduğunu defalarca sorduğunu ve sormaya devam edeceğini dile getirerek, "Yazık, günah değil mi bu askerlerimize? Ne için savaşıyorlar? Türkiye'nin başına bu belayı niye açtınız? Ben bunları konuştuğum için gerçekten çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

İktidarı millete başsağlığı dilemeye çağıran Kılıçdaroğlu, "Bütün bunları atmışsınız bir kenara, sanki olağan bir iş gibi. Bu Meclis niye var? Meclis toplansın, gelip Sayın Erdoğan Meclis'e açıklama yapsın. Niye gelmiyor? Hangi gerekçeyle gelmiyor? Kendisine o yetkiyi verenin bu Meclis olduğunu bilmiyor mu Sayın Erdoğan?" sorularını yöneltti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bütün vatandaşlara başsağlığı dileyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kahraman ordumuzun bütün mensuplarını kucaklıyoruz. Onlar özveriyle binbir sorun içinde görev yapıyorlar, hayatlarını feda ediyorlar. Annelerin hangi acılar içinde olduğunu ben biliyorum. Çocukları orada olan annelerle ben konuşuyorum, bana dertlerini anlatıyorlar. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini, bütün annelerin de bir korku atmosferinin içinde olmalarını istemeyiz. Söyleyeceklerim bu. Tuzun koktuğu yerde ne söylenecek?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin kapalı grup toplantısına katıldı.
Anadolu Ajansı
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