İdlib şehitleri gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı

BİNGÖL

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.

Karlıova Devlet Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Öğütcü'nün naaşı, ambulansla Merkez Ulu Camisi'ne getirildi.

Törende Kur'an-ı Kerim ve şehidin öz geçmişi okundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bize düşen onların emanetini en güzel şekilde korumaktır. Onların uğrunda canlarını feda ettiği bu vatanı, milleti en güzel şekilde muhafaza etmek ve geleceğe taşımaktır. Üç ayların başlangıcında Regaip Kandili gecesinde şehit olan bu kardeşlerimiz bütün milletin ciğerini yaktı, hepimizin ciğeri yandı ama en fazla acıyı da aile duydu. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Onlar artık bütün bu millete emanettir.

Şehidimizin babası hepimizin babasıdır, ailesi hepimizin ailesidir. İnşallah en güzel şekilde devlet ve millet olarak onların kıymetini bileceğiz. Şehitlerimiz sayesinde huzur ve güven içindeyiz. Şehitlerimiz sayesinde milyonlarca sivil insan Esed rejiminden canını kurtarabiliyor. Hükümetimiz, devletimiz şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için her türlü çabayı sarf ediyor. Misliyle buna gereken cevap sahada veriliyor. Bunu yapanlar en ağır şekilde karşılığını görüyorlardır, görmeye devam edecekler fakat asıl karşılık ahirette olacaktır."

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Muharrem Genç'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Suçatı köyü mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin babası Ramazan, annesi Süphan, kardeşi Yasin Öğütcü ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali OIcay Küçüttepe, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.

OSMANİYE

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin 43 yıl önce bekçi olarak görev yaparken şehit edilen dedesi Yaşar Tank adına yaptırılan Şehit Yaşar Tank Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene şehidin yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandalar katıldı.

Şehidin 6 ay önce nişanlandığı Zeynep Demirezer, "Dik duracağım, eğilmeyeceğim" diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Batuhan Tank, Asri Mezarlıktaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın, Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yaptığı 1977 yılında yaşanan bombalı bir saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

İZMİR

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Alpaslan için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Cami önünde tören düzenlendi.

Şehidin annesi Latifa, babası İbrahim, kız kardeşleri Berivan ve Dilan Alpaslan'ın taziyeleri kabul ettiği törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi ve kız kardeşleri ile bazı yakınları Türk bayrağına sarılı naaşa sarılıp gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Çok sayıda vatandaşın gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi Kadifekale Şehitliğine defnedildi.

AFYONKARAHİSAR

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ambulansla babaevine getirildi.

Anne Arzu Şahin, "Sarı kuzum" diyerek ağlarken baba Mehmet şehidin eşi Nuray, kardeşleri Gökhan, Murat, İrem ve Havva Şahin ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin 2 yaşındaki kızı Yasemin de helallik alınırken babasının tabutu başında yer aldı.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı belediye önüne getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Süleyman Şahin'in öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Mehmet Şahin törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı şehidin namazına yetişemeyen vatandaşlar için tekrar kılındı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ve helallik almasının ardından Şahin'in naaşı Dinar Asri Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.

Törene, şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

UŞAK

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut (39), Uşak'ın Banaz ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Turgut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla getirildiği Çardak Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine götürüldü.Daha sonra köy meydanında saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.Cenazede oğullarının naaşına sarılıp öpen anne Sultan ve baba Ahmet Turgut'a sağlık ekipleri destek oldu.

Şehidin kardeşleri Mehmet ile İhsan Turgut, taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.İlçede etkili olan kar yağışına rağmen çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

TOKAT

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Uğrak köyündeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ADANA

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şehit Cankara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından tören için Sabancı Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner, eşi Semra Cankara, yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin eşi Semra Cankara, annesi Döndü Özgüner, babası Adil Cankara ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.

- Cenaze töreninde oyuncaklarıyla oynadı

Oyuncaklarıyla oynayan şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygur Cankara, törendekileri üzüntüye boğdu.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit için dua edildi. Daha sonra Çınar, İdlib'de şehit düşen tüm askerler için gıyabi cenaze namazı da kıldırdı.

Şehit Cankara'nın cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına götürüldü.

Anne Özgüner, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben şimdi kimin yollarını gözleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi daha sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, alandan ayrılan tören mangası, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diyerek uygun adım yürüyüş yaptı.

TEKİRDAĞ

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in naaşı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki Er'in naaşı, Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şentop, şehidin annesi Fahriye ve babası İhsan Er'e taziye dileklerini iletti.

Şehit Er'in naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'ne defnedildi.

Şentop, cenaze namazında şehidin babasıyla saf tuttu ve tabutu bir süre omuzlarında taşıdı.

ZONGULDAK

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Çaycuma ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Tülay Yılmaz oğlunun naaşının başına gelerek, "Yakışıklım ben seni böyle hayal etmemiştim hakkını helal et" dedi. Şehit Yılmaz'ın 10 gün önce ailesinden helallik istediği ortaya çıktı.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın naaşı gece saatlerinde TSK'ya ait kargo uçağıyla Zonguldak'a getirildi. Gece Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin tabutu, cenaze namazı kılınmak üzere Çaycuma Pazaryeri'ndeki tören alanına getirildi. Şehit Tolga Can Yılmaz için düzenlenen cenaze töreninde anne Tülay Yılmaz, baba Tacettin Yılmaz güçlükle ayakta durabildi.

Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Valisi Fuat Güler, AK Parti Trabzon Milletvekilli Muhammet Balta, Bölge Milletvekilleri, askeri personel, daire amirleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında törene katılanlardan helallik alındı. Dualar edildi. İl Müftüsü Rüstem Can'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin cenazesi Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Beldesi Tilkiler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehidin sosyal medya hesabından bir süre önce "Bekle hain bekle" şeklinde paylaşım yaptığı 10 gün önce de ailesinden helallik aldığı öğrenildi.

KONYA

Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan 33 askerden Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinde yapılan hava saldırısında şehit düşen 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun'un naaşı dün gece uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Beyhekim Devlet Hastanesinden alınarak defnedilmek üzere merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'ne götürüldü. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Bayram Olgun için Karşıyaka Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından omuzlara alınan şehidin cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.