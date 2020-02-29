3 sınır kapısına daha sahra hastaneleri kuruldu
|29 Şubat 2020 15:07
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Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4'er şekilde olmak üzere 8 sahra hastanesi kuruldu.
Sınır kapılarının içinde kurulan sahra hastanelerinde, sınırdan Türkiye'ye geçen ve koronavirüs şüphesi bulunanlar gözlem altına alınacak.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tehdidine karşı 10 gün önce konteyner ve termal kameralarla sınır kapılarında önlem almaya başladıklarını söyledi.
Sağlık Bakanlığının talimatıyla sınır kapılarına sahra hastanelerinin yerleştirilmeye başlandığını, mevcut tedbirlerle Ardahan'dan Gürcistan'a açılan söz konusu her iki sınır kapısında da hastane kurduklarını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:
"Sınır kapılarında 10 gündür tedbir alıyoruz. Daha önce konteyner ve termal kameralarını kurmuştuk. Şükür, bu ana kadar bir sorun yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız. Geceden itibaren de Bakanlığımızın talimatlarıyla UMKE ekiplerimizle kapılarımıza sahra hastanelerimizi kurmaya başladık. Gece başlayan çalışma bugün tamamlandı. Önlemler kapsamında sınır kapılarımızda sağlık noktaları oluşturup ülkeye giriş yapan vatandaşları termal kameralarla tarıyoruz. Sınır kapılarının hassasiyetini de dikkate alarak Bakanlığın talimatıyla tedbirlerimizi artırıyoruz."
Masatlı, alınan tedbirlerle riskli vatandaşları, en yakın noktada izole edip onlarla ilgili sağlık işlerini hızlı şekilde sağlık çalışanlarının kontrolünde yaparak ülkeyi bu virüse karşı koruma amacında olduklarını aktardı.
Şu ana kadar her iki kapıda da olumsuz bir durumla karşılaşılmamasının sevincini yaşadıklarını anlatan Masatlı, Ardahan'daki sınır kapılarında giriş ve çıkışların rutin olarak sürdüğünü sözlerine ekledi.
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