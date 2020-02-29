Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti.

Malatya'da öğle namazı sonrası kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, saldırıyı kınayarak şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına konuşan Hüseyin Polat, Suriyelilerin 60 yıldır Esed rejimi unsurlarından zulüm gördüğünü söyledi.

Suriye'de birçok insanın katledildiğini belirten Polat, "Hiçbir ülkenin topraklarında gözü olmayan ve tamamen insani endişelerle orada bulunan ülkemizin Türk Silahlı Kuvvetleri, aradaki mutabakata ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına rağmen daha önce birkaç defa Rusya destekli Suriye rejiminin saldırılarına maruz kaldı. Birçok şehit verdiği gibi son olarak 27 Şubat'ta alçak bir hava saldırısına maruz kalmıştır. Bu hain ve kalleş saldırıda 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehadet mertebesine yükselmiştir. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Suriye'de rejim unsurlarının hava saldırısına tepki gösteren Gürkan, "Tüm kalbimiz ve dualarımızla vatan, millet ve bayrak uğruna mücadele veren şanlı ordumuzun yanındayız. Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haber hepimizi derinden üzerek, yüreğimizi yaktı. Türkiye hiçbir saldırıya sessiz kalacak bir devlet değildir. Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da zamanın birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "Mesele siyasi değil memleket meselesidir, bunu da en iyi bilen ferasetli Türk milletidir. Vatansever milletimiz her daim, her karışı kanla yoğrulan bu aziz vatanın ve devletinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Mehmetçiklerimize yapılan hain saldırı sonuçları rejim güçlerine en ağır şekilde vurduğumuz ve vurmaya devam ettiğimiz ağır darbeler devam etmektedir. Devletimiz, milletimiz ve ordumuz çok güçlüdür, şunu herkes iyi bilmeli, hiçbir vatan evladımızın kanı yerde kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, milletin saldırılara karşı birlik ve beraberlik göstermesi gerektiğini kaydetti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da saldırıyı kınayarak, "Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı alacaklarına dair en ufak bir şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.

- Gaziantep

Gaziantep'in Araban ilçesinde esnaf, iş yerlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaptığı açıklamada, "İdlib'den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifa diliyorum." dedi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Başkanı Ahmet Kaplan ise yazılı açıklamasında, şehitlerin yürekleri yaktığını ifade etti.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Kahraman ordumuz hainlere gereken cevabı vermektedir. Devletimizin ve Mehmetçiğin yanındayız. Hepimiz askeriz, hepimiz Mehmetçiğiz. Vatanımız için, bayrağımız için bizlere düşecek her türlü sorumluluğu seve seve yerine getirmeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da İdlib'den gelen haberlerin herkesin yüreğini dağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kimse Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkmasın. Devletimiz, milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir. İş dünyasının temsilcileri olarak her zaman Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

- Şanlıurfa

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şubesinden yapılan açıklama ise şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunuldu.

Saldırının kabul edilebilir olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diplomasi, savaş ve insanlık hukuku çiğnenerek yapılan bu ve benzeri alçakça saldırılar karşısında sessiz kalan veya saldırının ortağı olan devletler, barış ve güvenli bölgenin tesisi için gerekli duyarlılığı göstermemiştir. Türkiye, katillere gereken cevabın verileceğini, alçakça saldırının hemen akabinde belirlenen hedefleri ateş altına alarak göstermiştir. Şeytani oyun, planlayanların başına geçirilecektir. Milli güvenliğimizi, hak ve hukukumuzu ve masum insanların can güvenliğini korumak için teröre karşı sürdürdüğümüz mücadele sonuç alınıncaya kadar devam etmelidir, edecektir. Bu saldırıyı yapanlar da saldırganları destekleyen ve cesaretlendirenler de hak ettikleri cevabı mutlaka alacaktır."

Karaman

Karaman'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Vatandaşlar, öğle namazı sonrasında şehit askerler için Aktekke Temmuz 15 Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifalar diledi.

İl Müftü Vekili Sırrı Fuat Ateş'in, şehitler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi.

Gıyabi cenaze namazına, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bolu

Bolu'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle vatandaşlar, öğle namazı sonrası şehit askerler için Kadı Camisi önünde bir araya geldi.

Şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Namaza, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Koçak, burada yaptığı basına açıklamasında, "Şehadetin ölümsüzlük mertebesine erişmek olduğuna inananlar olarak biz 'Her can bizim için azizdir.' hükmünü başta kendimiz olmak üzere, cümle aleme bir kere daha hatırlatmak için bir araya geldik. Bugün burada millet olarak cephede olduğumuzu bir kere daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta düşmana hatırlatmak için toplandık." şeklinde konuştu.

Koçak, dünyanın özellikle de Batılı ülkelerin çoğunluğunun bu yaşanan sürece kör ve sağır olduğunu belirterek, "Onların tek korkuları kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler. Oysa savaşın ilk yıllarından itibaren göç dalgasının doğrudan muhatabı olan ve şu an 4 milyondan fazla muhacire ev sahipliği yapan Türkiye, bir taraftan mazluma kol kanat germeye çalışırken diğer taraftan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bugün İdlib'de yaşanan mücadele tam da buraya oturmaktadır." dedi.

Erzurum

Erzurum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplandı.

Burada dev Türk bayrağı açarak yürüşe geçen grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Yakutiye Kent Meydanı'na ulaştı.

Burada grup adına konuşan Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan, Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası 33 vatan evladının şüheda ordusuna ve Hazreti Peygamber'e yoldaş olarak uğurlandığını ifade etti.

Türk milletinin 3 bin yıllık ordu-millet geleneğine sadık olduğunu belirten Gökçan, şunları kaydetti:

"Askerimize, ordumuza güvenimiz sonsuzdur. Sınırımızda emperyalizmin ortaya çıkardığı ve yıllardır mücadele ettiğimiz terör unsurlarının temizlenmesi gibi meşru bir sebebimiz vardır. Hiçbir sivil hedef alınmadan, sadece terör unsurlarını hedef alan Türk ordusu, bir hayli emperyalizmin doyumsuz iştahını bozmuş ve Hakk'ın adına küfre savaş açmıştır. Biriz, diriyiz, hep birlikte güçlüyüz ve aşılmaz son kaleyiz."