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Şehit iki askerimizin ailelerine acı haber verildi

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın Samsun'daki, Piyade Onbaşı Halil Çankaya'nın Denizli'deki baba ocağına acı haber ulaştı.
 29 Şubat 2020 15:15
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Şehit iki askerimizin ailelerine acı haber verildi

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın Samsun'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Gülaştı'nın Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan babası İsa ve annesi Nuray Gülaştı'ya şehadet haberi, Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Askerlik Şube Başkanı Personel Yüzbaşı Refik Ünver tarafından verildi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin 3 kardeşinin bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

DENİZLİ

İdlib'de Rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şehit Piyade Onbaşı Halil Çankaya'nın acı haberi baba ocağına verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde Rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanan ve Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan Piyade Onbaşı Halil Çankaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

İncirli Pınar Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet Çankaya'ya acı haberi Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve askeri erkan verdi.

Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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