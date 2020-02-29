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Malatya'da depremzedeler konteynerlere yerleşiyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesindeki depremzedeler, yapımı tamamlanan konteynerlere yerleşiyor.
 29 Şubat 2020 15:19
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Malatya'da depremzedeler konteynerlere yerleşiyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesindeki depremzedeler, yapımı tamamlanan konteynerlere yerleşiyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'da, yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak amacıyla, ilçenin Bent Mahallesi'nde 26 ailenin yaşayacağı konteynerler kuruldu. Burada 8 aileye anahtar teslimi yapıldı.

Buraya ilk taşınan aileden Zahide Güzel, AA muhabirine, evinin depremde ağır hasar görmesi nedeniyle konteynerlere geçtiklerini söyledi.

Depremin olduğu andan itibaren devletin sürekli yardım ve destekte bulunduğunu anlatan Güzel, "Allah devletimizden razı olsun. Önce başımızı sokacak çadır, şimdi de evlerimiz yapılana kadar rahat edebileceğimiz konteynerleri bize verdi. Depremin ilk gününden itibaren yanımızda bulunan başta Kaymakamlık olmak üzere, bizlere bu süreçte yardımcı olan ve yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

Konteynerlerde kendilerine düzen kurmaya çalışan depremzedelere, AFAD tarafından gıda kolisi, yatak, battaniye ve elektrikli ısıtıcılar veriliyor.

Konteyner teslimine, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Koordinatör Vali Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Şeker, Mahalle Muhtarı Selim Kızılkaya ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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