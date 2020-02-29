Düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürüyor
|29 Şubat 2020 15:23
|Yazdır
Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin müdahalesine maruz kalıyor, soğuk hava ve zorlu şartlarla mücadele ediyor.
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor.
Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.
Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor.
Yaklaşık 750 düzensiz göçmen, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.
Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.
Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor.
Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Malatya'da depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
29 Şubat 2020 15:19
|Şehit iki askerimizin ailelerine acı haber verildi
29 Şubat 2020 15:15
|Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
29 Şubat 2020 15:11
|İdlib şehitleri gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı
29 Şubat 2020 15:03
|Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
29 Şubat 2020 14:01
|Milli sporcu şehitlere saygısı ekranlara yansıdı
29 Şubat 2020 13:23
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
29 Şubat 2020 13:08
|Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş
29 Şubat 2020 12:38
|Malatya'da depremzedeler konteynerlere yerleşiyor
29 Şubat 2020 12:07
|Çocukların topa kafayla vurma yasağına doktor desteği
29 Şubat 2020 11:42