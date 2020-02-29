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Düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürüyor

Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye gelen ve geceyi yaktıkları ateşin etrafında geçiren düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor
 29 Şubat 2020 15:23
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Düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürüyor

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin müdahalesine maruz kalıyor, soğuk hava ve zorlu şartlarla mücadele ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor.

Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.

Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yaklaşık 750 düzensiz göçmen, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.

Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor.

Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.
Anadolu Ajansı
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