Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
|29 Şubat 2020 15:31
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Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri, yolda mahsur kalanlara yardım etti.
Kara yolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek çalışma başlattı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatleri olmaları konusunda uyardı.
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