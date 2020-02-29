Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|29 Şubat 2020 15:35
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.AFAD (@AFADBaskanlik) February 29, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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