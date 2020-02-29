Güney Kıbrıs, KKTC ile olan sınırını geçişlere kapattı
|29 Şubat 2020 15:46
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Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Korona virüsü endişesi nedeniyle KKTC ile olan sınırı kapatması Rum halkını kızdırdı.
Rum yönetimi, KKTC ile arasındaki 4 sınır kapısını bir haftalığına kapattı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu kararı Rum halkını kızdırdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, 4 kapıdaki geçişleri bir haftalığına durdurması kendi vatandaşlarından büyük tepki topladı. Lefkoşa, Ledra ve Lokmacı barikatında toplanan Rum ve Kıbrıslı Türk barışseverler bu karara karşı çıktı.
Rumlar, Kuzeye Kıbrıs Türk tarafına geçmek için barikatı yıktı
Lefkoşa'nın ana caddelerinden Ledra Caddesi'nde toplanan Kıbrıslı Rum eylemciler, polis ekiplerinin kurduğu bariyeri devirerek ara bölgeye geçti. KKTC Polisi, geçişler konusunda herhangi bir engelleme yapmazken Rum asker ve polisi, Rum vatandaşlarını engellemeye çalışıyor. Barikatı yıkarak sınırı geçen eylemciler, ara bölgede Kıbrıslı Türk eylemcilerle kucaklaştı. Rum yönetiminin kararının kınandığı gösteride Türkçe ve Yunanca "Kıbrıs'ta barış engellenemez" sloganları atıldı.Edirne'de 'koronavirüs' iddiasına yalanlama Koronavirüs yayılmaya devam ediyor! Bir ülkeye daha sıçradı Dünyada Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı
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