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Güney Kıbrıs, KKTC ile olan sınırını geçişlere kapattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Korona virüsü endişesi nedeniyle KKTC ile olan sınırı kapatması Rum halkını kızdırdı.
 29 Şubat 2020 15:46
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Güney Kıbrıs, KKTC ile olan sınırını geçişlere kapattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Korona virüsü endişesi nedeniyle KKTC ile olan sınırı kapatması Rum halkını kızdırdı.

Rum yönetimi, KKTC ile arasındaki 4 sınır kapısını bir haftalığına kapattı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu kararı Rum halkını kızdırdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, 4 kapıdaki geçişleri bir haftalığına durdurması kendi vatandaşlarından büyük tepki topladı. Lefkoşa, Ledra ve Lokmacı barikatında toplanan Rum ve Kıbrıslı Türk barışseverler bu karara karşı çıktı.

Rumlar, Kuzeye Kıbrıs Türk tarafına geçmek için barikatı yıktı

Lefkoşa'nın ana caddelerinden Ledra Caddesi'nde toplanan Kıbrıslı Rum eylemciler, polis ekiplerinin kurduğu bariyeri devirerek ara bölgeye geçti. KKTC Polisi, geçişler konusunda herhangi bir engelleme yapmazken Rum asker ve polisi, Rum vatandaşlarını engellemeye çalışıyor. Barikatı yıkarak sınırı geçen eylemciler, ara bölgede Kıbrıslı Türk eylemcilerle kucaklaştı. Rum yönetiminin kararının kınandığı gösteride Türkçe ve Yunanca "Kıbrıs'ta barış engellenemez" sloganları atıldı.

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İhlas Haber Ajansı
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