İstanbul'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu ulaşım araçlarını düzenli olarak temizlediği, mikrop ve virüslere karşı dezenfekte ettiği belirtildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ulaşım hizmeti sunan İETT, Otobüs AŞ, Metro İstanbul ve Şehir Hatları AŞ'ye bağlı otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapurlarda, İETT Genel Müdürlüğü ve İBB Sağlık Daire Başkanlığının iş birliğiyle her gün temizlik çalışması yapılıyor.

Uygulama kapsamında, her gün yaklaşık 1 milyon 50 bin kişinin yolculuk yaptığı metrobüsler ile metrobüs durakları ve otobüsler, ekipler tarafından temizleniyor. Ardından da özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak virüslere karşı dezenfekte ediliyor.

Metrobüs duraklarında da yıkama ve dezenfekte işlemi yapan ekipler, önce istasyonları yıkıyor, sonra da durak girişindeki turnikeleri, İstanbulkart dolum makinelerini, durak içerisindeki oturma alanlarını ve panoları dezenfekte ediyor.

Dezenfekte işlemlerinin ardından metrobüs duraklarında yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İBB iştiraki Metro İstanbul da şehrin altında ve yüzeyinde hizmet veren bütün raylı sistemlerde gece temizliği yürütüyor. Temizlik kapsamında şehrin 21 ayrı noktasında metro araçlarında önce kaba temizlik yapılıyor. Sonra araçların içi ve dışı detaylı olarak temizlenerek dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Temizlikte vatandaşların temas ettiği tutamaklar, borular ve koltuklar hijyenik hale getiriliyor.

Şehir Hatları AŞ'de de vapur ve iskelelerde oluşabilecek mikrobik ve bakteriyel durumları önlemek için düzenli olarak kapsamlı temizlik çalışması yapılıyor. İskele ile vapurların dışı, içi, zemini, koltukları ve tuvaletleri, seferlerin tamamlanmasının ardından gece ekipler tarafından temizleniyor. Ayrıca, gemiler ayda bir kez de haşere, kemirgen ve virüslere karşı ilaçlanıyor.

- "Olası tehditlere karşı önlemimizi aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Önder Eryiğit, her gün 5 milyon İstanbullunun taşındığı toplu ulaşım araçlarında rutin temizlik işlemlerinin yapıldığını anlattı.

Dünyada söz konusu olan yaygın üst solunum yolu enfeksiyonu riski nedeniyle periyodik uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdıklarını belirten Eryiğit, İBB olarak bu konuyla ilgili eylem planlarını oluşturduklarını kaydetti.

Eryiğit, toplu ulaşım araçları dışında İBB'nin bünyesindeki kapalı alanlarda, ibadethanelerde, kültür merkezlerinde ve diğer bütün faaliyet alanlarında günlük temizliğin dışında dezenfeksiyon işlemlerine başladıklarına işaret etti.

Vatandaşların toplum ulaşım alanları ile İBB'ye ait kapalı yaşam alanlarını rahatlıkla kullanabileceklerini aktaran Eryiğit, "Şu anda zaten ülkemizi çok ciddi tehdit altında görmüyoruz. Ancak biz olası bir tehditten dolayı her türlü önlemi aldık." ifadelerini kullandı.

Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş da virüs tehlikesine karşı vapurlarda temizlik yapan personel sayısını artırdıklarını, daha detaylı temizlik yaptıklarını aktardı.