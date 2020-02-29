Amasya'da Çin'e antibakteriyel tulum ihracatı
|29 Şubat 2020 16:29
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan fabrikada üretilen antibakteriyel tulumlar, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Çin'e satılıyor.
Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu hazır giyim firması Şen Tekstil, yaklaşık 2 hafta önce Çin'den gelen talep üzerine bu alandaki üretimini durdurup, antibakteriyel tulum üretmeye başladı.
Üretim kapasitesi ve çalışan sayısının artırıldığı fabrikada üretilen tulumlar, tek kullanımlık ve hava geçirmeme özelliğine sahip.
İşletme sahibi Şener Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın giyim üzerine üretim yaptıklarını ancak gelen talep sonrası antibakteriyel tulum üretimine yöneldiklerini söyledi.
Aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için fabrika çalışanlarının gece gündüz tulum ürettiğini belirten Şen, "Üretime başladıktan sonra milyon adetlerde siparişler geldi. Günlük 5 bin adet üretiyoruz. Gelen siparişler sınırsız. Ürettiğimiz ürünler günlük olarak kargo uçağıyla gidiyor." dedi.
Kapasitelerini daha da artıracaklarını dile getiren Şen, "Ürünümüz astar, su geçirmez bir ürün, hava da geçirmiyor. Giyildiğinde vücutta hiç açık yer bırakmıyor." diye konuştu.
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