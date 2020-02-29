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Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev

Türkiye evlatlarını uğurluyor. Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" dedi.
 29 Şubat 2020 16:58
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Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal (25), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen törende, şehit Emre Baysal'ın Türk bayrağına sarılı naaşının başında iki asker saygı nöbeti tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye gelişinde şehit Emre Baysal'ın babası Uğur Baysal'a taziyelerini sundu.

Cenaze namazına, şehit Emre Baysal'ın babası Uğur, kardeşleri Yunus ve Rahim ile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Camide, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Bakan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da şehit Emre Baysal'ın annesi Nuran ve kardeşi Sahra Nur Baysal'ı yalnız bırakmadı.

Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, şehitlikle ilgili ayet ve hadislerin saymakla bitmeyeceğini belirterek, "Şehidimiz Emre Baysal kardeşimiz ve diğer şehitlerimizin Rabb'im mekanlarını cennet eylesin ki cennettir. Onlar bize iki emanet bıraktılar. Onların bize olan haklarını helal etmeleri için bu iki emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Birisi uğruna feda-i can ettikleri vatana sahip çıkmak, ikincisi arkada bıraktıkları ailelerine sahip çıkmak." dedi.

- "Onu ulu makama uğurluyoruz"

Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Emre Baysal'a Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin sevgililer sevgilisi Peygambere komşu olduğunun bilindiğini dile getirdi.

Rabb'in müjdesinin zaten çok açık, net ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz." ayetini hatırlatarak, şehit Emre Baysal'ın bu haliyle seslendiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizler de şu anda vatanı için Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür seda ile yaptınız. Buna ihtiyacı yok. Fakat bu bir Müslüman olarak bizim sadece buradaki kalbiselim ile aklıselim ile ortaya koyduğumuz bir ifade. Biz şimdi onu ulu makama uğurluyoruz. Şu anda Suriye'de, belki Libya'da, belki çok daha farklı yerlerde geçmişte, tarihte nasıl bu mücadeleyi vermişsek, bundan sonra da yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda, canı, cananı, bütün varımı alsın da huda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' derken Akif merhum işte bu anlayışla bunu söyledi. Onun için bu topraklar sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Bu topraklar sıradan topraklar değil, yoksa arazi olur. Ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda katılımcılardan Fatiha suresini okumalarını istedi.

Şehit Emre Baysal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra askerlerin omuzlarında taşınarak konulduğu top arabasıyla toprağa verilmek üzere Sancaktepe Eski Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler de aileyle birlikte yürüdü.

Cami bayraklarla donatılırken, katılımcılar da ellerinde Türk bayrakları taşıdı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atan katılımcılar, salavat ve tekbir getirdi.

Bu arada şehit Emre Baysal'ın kardeşi Yunus Baysal'ın Konya'da askerliğini yaptığı belirtildi.

Şehit Baysal'ın nişanlı olduğu ve 20 Nisan'da evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine aynı saldırıda yaralanan arkadaşı da katıldı.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Emre Baysal'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşı da cenaze törenine geldi. Kolu ve başından yaralanan gazi, Baysal'ın yakınlarının yanında oturdu. Oldukça üzgün olduğu görülen gazi, silah arkadaşı Emre Baysal'ı son yolculuğuna uğurladı

Memurlar.Net
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