Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
|29 Şubat 2020 17:08
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.
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