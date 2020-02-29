1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
 29 Şubat 2020 17:08
Yazdır
Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüsün global etkisi: 5 milyon şirket risk altında
29 Şubat 2020 17:38		 Amasya'da Çin'e antibakteriyel tulum ihracatı
29 Şubat 2020 16:29
Geri kazanım katılım payı ödemeleri 30 Mart'a uzatıldı
29 Şubat 2020 12:32		 Virüsün global etkisi: 5 milyon şirket riskte, 1 trilyon doları aşkın hasar
29 Şubat 2020 11:35
Ekonomiye güven 21 ayın zirvesinde
29 Şubat 2020 11:05		 Kırsal kalkınma desteği sağlanan tarıma dayalı yatırımlar için süre uzatımı
29 Şubat 2020 10:54
Gün ortası döviz fiyatları
28 Şubat 2020 12:06		 TCMB'den tedavüle çıkarılacak bazı banknotlarda imza değişikliği
28 Şubat 2020 10:54
Türk ekonomisi büyümeye geçti
28 Şubat 2020 10:13		 Küresel piyasalar 'virüs' etkisinden kurtulamıyor
28 Şubat 2020 09:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - Ders için üretmeye başladıkları mantarı ilçeye satıyorlar18:38 - Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor18:33 - Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na termal kamera kuruldu18:28 - Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı18:23 - Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı18:18 - Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı18:13 - Yunanistan, acil 'düzensiz göçmen' toplantısı istedi18:08 - Rus medyası, Hatay için 'çalıntı bölge' dedi18:04 - İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi18:00 - İdlip'te, rejim komutanlarının toplantısı vuruldu
17:53 - Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor17:48 - Amatör maçta yumruklar havada uçuştu17:43 - Çavuşoğlu'ndan Yunan polisinin müdahalesine tepki17:38 - Virüsün global etkisi: 5 milyon şirket risk altında17:33 - Sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltında17:28 - Mansur Yavaş, 100 günlük faaliyetlerini açıklayacak17:23 - Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına uyarısı17:18 - THY, 2-31 Mart arasındaki İtalya seferlerinde düzenleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin aldığı korona virüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada
Erdoğan'dan Suriye'deki saldırılar için ilk açıklama
Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat
'Şu an Rusya'ya Boğazları kapatamayız'
Belediyelere, sürgün yetkisi veren yönetmelik maddesi yürürlükten kaldırıldı
Motorin ve benzine ÖTV ile zam yapıldı
Erdoğan: Kapıları açtık, kapatmayacağız
Eski Bakanlardan Volkan Bozkır'a yeni görev
Rusya: Tansiyonu düşürmek için Türkiye ile anlaştık
Avrupa'nın korktuğu başına geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne kaybı yahu kayıp falan yok 2
tarhana çorbası 3
sır 2
Bağırarak konuşmak 2
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması 1
demirbaş 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
suudi arabistan'ın umreyi korona virüsü sebebiyle durdurması 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam