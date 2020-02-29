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Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtınanın etkili olması bekleniyor.
 29 Şubat 2020 17:23
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Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Anadolu Ajansı
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