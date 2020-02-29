Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtınanın etkili olması bekleniyor.
|29 Şubat 2020 17:23
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Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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