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İdlip'te, rejim komutanlarının toplantısı vuruldu

İdlip sahasının kontrolünü sağlayan rejim komutanlarının bulunduğu toplantı yeri vuruldu
 29 Şubat 2020 18:00
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İdlip'te, rejim komutanlarının toplantısı vuruldu

REJİM KOMUNTANLARININ OLDUĞU TOPLANTI YERİ VULRULDU

İdlip'te, rejim adına sahanın kontrolünü sağlayan rejim komutanlarının bulunduğu toplantı yerinin SİHA'larca vurulduğu belirtildi.

Saldırıda, aralarında bir tümgeneral, 2 tuğgeneral ve bir albayında olduğu rejim üst düzey yönetiminin öldürüldüğü belirtildi.

RUS YAPIMI KAVA SAVUNAM SİSTEMİ BAYRAKTAR SİHA'LARINI GÖREMİYOR

SİHA'ların konvansiyonel kullanımı konusunda Libya'da elde edilen önemli tecrübelerin Suriye'de uygulanmaya başladığı, rejimin kullandığı Rus yapımı Pantsir Hava savunma sistemlerinin sadece 35 bin feete kadar tarama yapabildiği, bu nedenle rejime ait hava savunma sistemlerinin 40 bin feet yükseklikten uçan SİHA'ları algılayamadığı ve bu sayede Türkiye'nin İdlip sahasında hedef olarak gördüğü hemen her şeyi vurabildiği vurgulanıyor.

40 bin feete kadar yükselebilen Bayraktar SİHA'ları, Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından geliştirilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. İdlip'ten gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti.

Rusların 'Pantsir'i SİHA'yı göremedi:

Roket TSK SİHA'sı rejimin hava savunma sistemini imha etti. Rusya bayrağı Rus yapımı Pantsir S-1 (Aa-22), 15 milyon dolar değerinde.

Ön yüzü yukarıda sayfa 12 ülkenin envanterinde yer alıyor. Uydu anteni Radarı aktif olmasına rağmen SİHA'yı tespit edemedi
Memurlar.Net
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