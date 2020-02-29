Çavuşoğlu'ndan Yunan polisinin müdahalesine tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan polisinin Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahaleye ilişkin, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar." ifadesini kullandı.
|29 Şubat 2020 17:43
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan polisinin Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlere yaptığı sert müdahaleye ilişkin, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Twitter'dan düzensiz göçmenlerle ilgili yaptığı paylaşıma cevaben şunları kaydetti:
"Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın. Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim, ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var."
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