1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Amatör maçta yumruklar havada uçuştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi. 8 kırmızı kartın çıktığı maç 78. dakikada tatil edildi.
 29 Şubat 2020 17:48
Yazdır
Amatör maçta yumruklar havada uçuştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi. 8 kırmızı kartın çıktığı maç 78. dakikada tatil edildi.

Zonguldak Süper Amatör Küme'de düşme hattında bulunan Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta Kozlu İhsaniye Spor'un 1-0 önde götürdüğü maçın 78. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Karşılaşmanın orta hakemi Davut Özel Kozlu olaylara karışan İhsaniyespor'dan 3, Akınspor'dan ise 5 futbolcuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. Yaşanan bu gelişme üzerine sahada tansiyon iyice artarak yedek kulübesindeki teknik heyet ve futbolcularda sahaya girince olaylar dahada büyüdü. Polis ekipleri çıkan olayları güçlükle yatıştırırken, bazı futbolcuların polisle de tartışma yaşadı. Tribünde bulunan bazı taraftarlar sinir krizi geçirdi. Stada gelen takviye polis ekipleri olayları sonlandırdı. Yaşanan olaylar bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İdlib şehitleri, Konyaspor-Kasımpaşa maçında unutulmadı
29 Şubat 2020 14:41		 Emre Belözoğlu: Maçlar ertelensin
29 Şubat 2020 09:42
Spor dünyasından başsağlığı mesajları
28 Şubat 2020 10:22		 İşte Ersun Yanal'ın yokluğunda kulübede yer alacak isim!
28 Şubat 2020 09:05
Manisa'da korkutan deprem!
28 Şubat 2020 08:29		 Belediye kulübün resmi organı değil
28 Şubat 2020 08:20
Okan Buruk: Şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı
28 Şubat 2020 08:14		 Başakşehir, tarihinde ilk kez son 16'da
27 Şubat 2020 23:10
Antalyasporlu Nazım Sangare saz çaldı! İşte o görüntüler...
27 Şubat 2020 16:55		 Maria Sharapova tenisi bıraktı
26 Şubat 2020 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - Ders için üretmeye başladıkları mantarı ilçeye satıyorlar18:38 - Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor18:33 - Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na termal kamera kuruldu18:28 - Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı18:23 - Esenyurt'ta ortaokul öğrencisi kızlara taciz iddiasına gözaltı18:18 - Gaziantep'te eylem ve etkinlikler yasaklandı18:13 - Yunanistan, acil 'düzensiz göçmen' toplantısı istedi18:08 - Rus medyası, Hatay için 'çalıntı bölge' dedi18:04 - İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi18:00 - İdlip'te, rejim komutanlarının toplantısı vuruldu
17:53 - Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor17:48 - Amatör maçta yumruklar havada uçuştu17:43 - Çavuşoğlu'ndan Yunan polisinin müdahalesine tepki17:38 - Virüsün global etkisi: 5 milyon şirket risk altında17:33 - Sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltında17:28 - Mansur Yavaş, 100 günlük faaliyetlerini açıklayacak17:23 - Ege Denizi ve Akdeniz'de fırtına uyarısı17:18 - THY, 2-31 Mart arasındaki İtalya seferlerinde düzenleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin aldığı korona virüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada
Erdoğan'dan Suriye'deki saldırılar için ilk açıklama
Deprem bölgesinde görev yapan personele tazminat
'Şu an Rusya'ya Boğazları kapatamayız'
Belediyelere, sürgün yetkisi veren yönetmelik maddesi yürürlükten kaldırıldı
Motorin ve benzine ÖTV ile zam yapıldı
Erdoğan: Kapıları açtık, kapatmayacağız
Eski Bakanlardan Volkan Bozkır'a yeni görev
Rusya: Tansiyonu düşürmek için Türkiye ile anlaştık
Avrupa'nın korktuğu başına geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sır 2
zalgiris kaunas 1
ne kaybı yahu kayıp falan yok 2
Bağırarak konuşmak 2
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 12
belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıplar verdiriyor 3
petito ayıcık 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
ice man 1
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 2
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam