Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor
Bitlis'te, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
|29 Şubat 2020 17:53
|Yazdır
Bitlis'te, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerine başlayan yoğun kar yağışı kent merkezinde 25 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu.
Kar yağışı sonrasında mahalle ve ana yollarda ekipler, yolları açık tutmak için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte sürücüler de araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Mahalle yollarında belediye ekipleri ana arterlerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
29 Şubat 2020 15:35
|Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
29 Şubat 2020 15:31
|İETT hatları gece vapuru ile entegre edildi
28 Şubat 2020 20:32
|Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
28 Şubat 2020 20:10
|Cumhuriyet Üniversitesinden koronavirüs iddialarına yalanlama
28 Şubat 2020 17:31
|Belediyeden, Avrupaya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz otobüs
28 Şubat 2020 15:40
|Sivas Valiliğinden koronavirüs açıklaması
28 Şubat 2020 15:12
|43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu
28 Şubat 2020 14:19
|Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir
28 Şubat 2020 13:43
|Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler için 'sportif kurslar odası' kuruldu
27 Şubat 2020 19:00