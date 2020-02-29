Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na termal kamera kuruldu

BELEDİYELERE, SÜRGÜN YETKİSİ VEREN YÖNETMELİK MADDESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI Cumhurbaşkanlığı tarafından Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde iki maddelik önemli düzenleme yapıldı. Düzenlemeler ile mahalli belediyeler kapsamdan çıkarıldı. Özellikle 2019 yılındaki yerel seçimler sonrasında, bir çok belediye istemediği personeli en uzak illere gönderebilmekteydi.